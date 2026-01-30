L'urna di Nyon ha decretato che sarà il Bodo/Glimt l'avversario dell'Inter nei playoff della Champions League 2025/26. I nerazzurri, che hanno chiuso decimi al termine della League Phase, dovranno conquistarsi un posto gli ottavi affrontando la squadra norvegese, 23esima con 9 punti.

Il doppio confronto non sarà il primo in assoluto della storia. Inter e Bodo/Glimt si sono infatti affrontati negli ottavi di finale della Coppa delle Coppe 1978/79 in una doppia sfida senza storia: i nerazzurri di Eugenio Bersellini dominarono l'andata a Milano con un netto 5-0 (reti di Beccalossi, Muraro e tripletta di Altobelli), mentre il ritorno finì 2-1 per il Biscione dopo l'iniziale vantaggio norvegese (gol di Altobelli su rigore e Scanziani).