Dimarco, con la super prestazione di ieri contro il Pisa, è salito a 12 partecipazioni al gol in 20 presenze stagionali, stabilendo il suo record personale in Serie A.

Un dato che lo rende anche il difensore con il maggior numero di partecipazioni al gol nei Big-5 campionati europei in corso, davanti a tutti. Per la terza volta in carriera nel massimo campionato, inoltre, l'esterno nerazzurro è riesciuto a segnare e servire assist nella stessa partita.

Sezione: Stats / Data: Dom 25 gennaio 2026 alle 11:27
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
