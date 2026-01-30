Håvard Sakariassen, direttore sportivo del Bodo/Glimt, si è espresso ai microfoni dell'emittente norvegese TV2 dopo il sorteggio dei playoff di Champions League che vedrà i gialloneri opposti all'Inter: "Saranno due partite divertentissime, non vediamo l'ora", la sua lapidaria dichiarazione.

Sezione: Eurorivali / Data: Ven 30 gennaio 2026 alle 18:06
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
