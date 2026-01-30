Davide Frattesi si è dovuto di nuovo accontentare della panchina. Anche a Dortmund, come si legge su Tuttosport, a conferma di un trend stagionale che ha visto l'azzurro titolare l'ultima volta (l'unica in Serie A) il 4 ottobre, sedici giornate fa, contro la Cremonese. A quella gara si aggiungono solo la sfida all'Union e quella col Kairat in Champions, più Inter-Venezia in Coppa Italia. Briciole, al momento.

Il ct azzurro Gattuso guarda con preoccupazione agli eventi. Frattesi sembra in perenne attesa dell'occasione, magari anche di un'offerta congrua per cercare gloria altrove, ma al rush finale del mercato si è arrivati senza una soluzione credibile. Resta in piedi l'interessamento del Nottingham Forest, ma servirebbe un'offerta molto convincente, considerando anche che l'Inter ha fuori Calhanoglu e Barella.