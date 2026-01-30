"Bisogna coprirsi bene perché abbiamo visto le temperature. Ci sarà molto freddo". Comincia con una battuta l'intervista con Sky Sport di Javier Zanetti, subito dopo il sorteggio di Nyon che ha abbinato l'Inter al Bodo Glimt per i playoff di Champions League.

Il Bodo è anche forte tecnicamente.

"Bisognerà fare molta attenzione, anche nell'ultima gara con l'Atletico hanno vinto su un campo difficile. Dovremo stare molto attenti e prepararla al meglio".

Come arriva l'Inter?

"L'Inter vuole essere protagonista anche in Champions, purtroppo ci è mancato quel punto col Liverpool che magari ci avrebbe portato agli ottavi e non qui. Però accettiamo tutto, affrontiamo questa squadra che non è assolutamente da sottovalutare".

La tua faccia dopo il sorteggio quando hai capito che non affronterete Mourinho.

"No, credo che potevamo affrontare il Benfica che è allenato da un grande come Mourinho, uno che conosciamo benissimo. A lui ci legano tantissimi ricordi, il sorteggio ha detto altro. Ora ci prepareremo al meglio per queste due partite. Vedremo in seguito".

Allenamenti specifici per la gara in Norvegia.

"Cureremo tutti i particolari, non è da sottovalutare il fatto che giocheremo sul campo sintetico, possono esserci delle insidie. Dovremo essere concentrati".

Ci saranno volti nuovi?

"Piero (Ausilio, ndr) e Baccin stanno lavorando, se capita qualche opportunità... Ma la squadra sta dimostrando di essere forte, vogliamo essere competitivi sia in campionato che in Champions"-