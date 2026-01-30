Menter l'Inter lavora su altre piste, Juventus e Bologna stanno discutendo sul possibile scambio tra Joao Mario e Emil Holm, profilo che nelle scorse settimane è stato sondato anche dal club nerazzurro (come riportato dalla nostra redazione, RILEGGI QUI). Le due società stanno provando a capire se le valutazioni dei due giocatori si equivalgono o si avvicinano: secondo Sky Sport l'idea porta a uno scambio di prestiti secchi o con diritto di riscatto.