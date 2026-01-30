L'Inter non molla la presa su Moussa Diaby, attaccante classe '99 che vorrebbe indossare la maglia nerazzurra e salutare l'Al-Ittihad. L'affare non è semplice e i tempi sono sempre più stretti, ma secondo Gianluca Di Marzio "l'Inter sta continuando a lavorare per Diaby e per avere il via libera dal fondo PIF", mentre "il giocatore spinge per arrivare in Italia". È quanto riporta su X il giornalista di Sky Sport. 

Sezione: Focus / Data: Ven 30 gennaio 2026 alle 13:34
Autore: Stefano Bertocchi
Stefano Bertocchi
Stefano Bertocchi
Da sempre a contatto con l’Inter per ‘colpa’ dei dribbling di Ronaldo. Giornalista pubblicista dal 2019, racconta la prima squadra e il mondo nerazzurro con le dita su una tastiera. Non rinuncia alla bellezza di San Siro e al fascino delle trasferte.
