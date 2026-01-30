L'Inter non molla la presa su Moussa Diaby, attaccante classe '99 che vorrebbe indossare la maglia nerazzurra e salutare l'Al-Ittihad. L'affare non è semplice e i tempi sono sempre più stretti, ma secondo Gianluca Di Marzio "l'Inter sta continuando a lavorare per Diaby e per avere il via libera dal fondo PIF", mentre "il giocatore spinge per arrivare in Italia". È quanto riporta su X il giornalista di Sky Sport.