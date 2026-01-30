La trasferta più a Nord d'Europa. L'Inter pesca il Bodo Glimt ai playoff di Champions League. L'ex José Mourinho se la vedrà con il Real Madrid. La Juve troverà il Galatasaray, mentre l'Atalanta avrà l'ostacolo Borussia Dortmund.

Il quadro completo dei playoff:

Borussia Dortmund-Atalanta

Olympiacos-Bayer Leverkusen

Bruges-Atletico Madrid

Galatasaray-Juventus

Monaco-Paris Saint-Germain

Qarabag-Newcastle

Bodø/Glimt-Inter

Benfica-Real Madrid

Rivivi il live del sorteggio:

12.25 - Ecco l'avversaria dell'Inter: Bodo Glimt. L'andata si giocherà in Norvegia, il ritorno a Milano. Il Real Madrid trova il Benfica dell'ex Mourinho.

12.24 - Altro derby francese per il PSG come nella passata stagione: se la vedrà col Monaco. Il Newcastle trova il Qarabag.

12.23 - Ora tocca alla Juve: giocherà col Galatasaray. Spaletti ritrova Osimhen. L'Atletico Madrid incrocerà il Bruges.

12.22 - Ecco i primi due playoff: Atalanta abbinata al Borussia Dortmund, il Leverkusen pesca l'Olimpiakos

12.19 - Dalla prima pallina esce il Benfica, dalla seconda il Bodo Glimt, ovvero le due possibili avversarie dell'Inter.

12.18 - Finalmente si entra nel vivo del sorteggio con la presentazione delle squadre coinvolte, divise tra teste di serie e non teste di serie.

12.14 - Parte il video con la spiegazione della procedura del sorteggio.

12.12 - "E' stata una serata pazza, era ora di rinfrescare la competizione con un nuovo format. E' stato davvero eccitante mercoledì, ho visto belle partite e bei gol. E' stato un finale perfetto - le parole di Pires -. Se vuoi arrivare in finale, ogni dettaglio è importante. Devi essere solido, non è mai facile trovare l'equilibrio".

12.10 - Giorgio Marchetti, segretario generale della UEFA, spiega ai presenti e al pubblico a casa le regole del sorteggio. Prima di annunciare Robert Pires, ex centrocampista dell'Arsenal e della Nazionale francese, che si occuperà dell'estrazione delle palline.

12.08 - Prende la parola Giorgio Matchetti, segretario generale dell'UEFA: "Le nostre aspettative sono state ancora una volta superate da un'emozione altissima all'ottava giornata. Se il 487esimo e ultimo gol della fase a gironi viene segnato da un portiere al 98° minuto, portando la sua squadra alla vittoria... beh, non ho altre parole".

12.05 - A Nyon la cerimonia parte con un riassunto dell'ultima pazza giornata della fase campionato di Champions League, conclusasi con la qualificazione del Benfica all'ultimo respiro grazie al gol di Trubin al Real Madrid.