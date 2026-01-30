"L'audizione è andata benissimo". Questo il commento laconico rilasciato ai cronisti da Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, all'uscita da Palazzo San Macuto, dove era stato convocato dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie, nello specifico dal Comitato infiltrazioni mafiose nelle manifestazioni sportive e legami tra criminalità organizzata e società sportive.

Prima del club nerazzurro, nelle scorse settimane erano stati sentiti Milan, Juventus e Roma. Lo riporta l'ANSA.