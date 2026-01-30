Dopo l'esito dei sorteggi dell'urna di Nyon arrivato intorno all'ora di pranzo, la UEFA rende noti date e orari dei match di andata e ritorno dei Playoff di Champions League. L'Inter, accoppiata con il Bodo/Glimt, giocherà la sfida d'andata nella fredda Norvegia mercoledì 18 febbraio alle ore 21, mentre il ritorno è in programma a San Siro martedì 24 febbraio con calcio d'inizio fissato allo stesso orario. 

IL PROGRAMMA COMPLETO: 

LE PARTITE D'ANDATA:
martedì 17 febbraio, ore 18.45 – Galatasaray-Juventus
martedì 17 febbraio, ore 21.00 – Monaco-Paris Saint-Germain
martedì 17 febbraio, ore 21.00 – Borussia Dortmund-Atalanta
martedì 17 febbraio, ore 21.00 – Benfica-Real Madrid
mercoledì 18 febbraio, ore 18.45 – Qarabag-Newcastle
mercoledì 18 febbraio, ore 21.00 – Club Brugge-Atlético Madrid
mercoledì 18 febbraio, ore 21.00 – Bodø/Glimt-Inter
mercoledì 18 febbraio, ore 21.00 – Olympiacos-Bayer Leverkusen

LE PARTITE DI RITORNO:
martedì 24 febbraio, ore 18.45 – Atlético Madrid-Club Brugge
martedì 24 febbraio, ore 21.00 – Bayer Leverkusen-Olympiacos
martedì 24 febbraio, ore 21.00 – Inter-Bodø/Glimt
martedì 24 febbraio, ore 21.00 – Newcastle-Qarabag
mercoledì 25 febbraio, ore 18.45 – Atalanta-Borussia Dortmund
mercoledì 25 febbraio, ore 21.00 – Juventus-Galatasaray
mercoledì 25 febbraio, ore 21.00 – Paris Saint-Germain-Monaco
mercoledì 25 febbraio, ore 21.00 – Real Madrid-Benfica

Sezione: In Primo Piano / Data: Ven 30 gennaio 2026 alle 16:33
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
vedi letture
Stefano Bertocchi
autore
Stefano Bertocchi
Da sempre a contatto con l’Inter per ‘colpa’ dei dribbling di Ronaldo. Giornalista pubblicista dal 2019, racconta la prima squadra e il mondo nerazzurro con le dita su una tastiera. Non rinuncia alla bellezza di San Siro e al fascino delle trasferte.
Print