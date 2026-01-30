Dopo l'esito dei sorteggi dell'urna di Nyon arrivato intorno all'ora di pranzo, la UEFA rende noti date e orari dei match di andata e ritorno dei Playoff di Champions League. L'Inter, accoppiata con il Bodo/Glimt, giocherà la sfida d'andata nella fredda Norvegia mercoledì 18 febbraio alle ore 21, mentre il ritorno è in programma a San Siro martedì 24 febbraio con calcio d'inizio fissato allo stesso orario.

IL PROGRAMMA COMPLETO:

LE PARTITE D'ANDATA:

martedì 17 febbraio, ore 18.45 – Galatasaray-Juventus

martedì 17 febbraio, ore 21.00 – Monaco-Paris Saint-Germain

martedì 17 febbraio, ore 21.00 – Borussia Dortmund-Atalanta

martedì 17 febbraio, ore 21.00 – Benfica-Real Madrid

mercoledì 18 febbraio, ore 18.45 – Qarabag-Newcastle

mercoledì 18 febbraio, ore 21.00 – Club Brugge-Atlético Madrid

mercoledì 18 febbraio, ore 21.00 – Bodø/Glimt-Inter

mercoledì 18 febbraio, ore 21.00 – Olympiacos-Bayer Leverkusen

LE PARTITE DI RITORNO:

martedì 24 febbraio, ore 18.45 – Atlético Madrid-Club Brugge

martedì 24 febbraio, ore 21.00 – Bayer Leverkusen-Olympiacos

martedì 24 febbraio, ore 21.00 – Inter-Bodø/Glimt

martedì 24 febbraio, ore 21.00 – Newcastle-Qarabag

mercoledì 25 febbraio, ore 18.45 – Atalanta-Borussia Dortmund

mercoledì 25 febbraio, ore 21.00 – Juventus-Galatasaray

mercoledì 25 febbraio, ore 21.00 – Paris Saint-Germain-Monaco

mercoledì 25 febbraio, ore 21.00 – Real Madrid-Benfica