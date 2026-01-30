Kristjan Asllani è pronto a diventare ufficialmente un giocatore del Besiktas, almeno fino al 30 giugno. Il centrocampista, reduce dal prestito poco fortunato al Torino, si è trasferito con la stessa formula in Turchia e, come fa sapere il suo nuovo club, ha superato le visite mediche: "Kristjan Asllani, il calciatore professionista con cui abbiamo avviato le trattative per il trasferimento, è stato sottoposto a visita medica presso l'ospedale Acıbadem Altunizade. Asllani è stato sottoposto a esami del sangue approfonditi e a visite presso i reparti di ortopedia, medicina interna, oculistica, otorinolaringoiatria, chirurgia generale e cardiologia. Gli accertamenti medici sono stati completati con test polmonari e da sforzo".

Il Besiktas ha un diritto di riscatto di circa 10 milioni per il centrocampista classe 2002.