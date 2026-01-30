Su Tuttosport si fa oggi un'analisi di quelle che saranno le insidie che l'Inter troverà nell'urna di Nyon. C'è il Benfica di Mourinho e c'è il Bodo Glimt. Secondo il quotidiano, Chivu tiferà per un accoppiamento coi norvegesi. L'incognita è quella del campo in sintetico e di un viaggio da 3.100 chilometri, contro una squadra che ha battuto Manchester City e Atletico Madrid, ma contro Mourinho avrebbe tutto da perdere e ci sarebbe un surplus di stress a pochi giorni da Inter-Juventus.

C'è anche un comune denominatore tra Benfica e Bodo Glimt: gli allenatori delle due squadre hanno schierato gli stessi undici di partenza nelle ultime due giornate di Champions League.