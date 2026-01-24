Tutti concordi nel dire che Federico Dimarco ha spaccato la partita tra Inter e Pisa: entrato con la squadra di Cristian Chivu sotto 2-0, l'esterno nerazzurro ha ribaltato la situazione giocando una partita mostruosa, culminata con la rete del 4-2. La prova di ieri di Dimarco è impressionante anche a livello statistico, perché Dimarco è il primo difensore dell'Inter ad aver preso parte a tre gol in una singola partita di Serie A da quando sono disponibili i dati di Opta.

3 - Federico #Dimarco (one goal and two assists tonight) is the first Inter defender to have been involved in three goals in a single Serie A match since data are available (from 2004/05). Outstanding.#InterPisa #SerieA pic.twitter.com/60fT3MlXZO — OptaPaolo (@OptaPaolo) January 23, 2026