Sembra essersi sbloccata definitivamente l'impasse attorno al futuro di Kristjan Asllani. Stando a Sky Sport, il centrocampista albanese di proprietà dell'Inter potrebbe interrompere in anticipo il prestito con il Torino per unirsi al Besiktas a titolo temporaneo con diritto di riscatto. Il giocatore ha dato l’ok al trasferimento, ora i club coinvolti sono al lavoro per i passaggi formali.