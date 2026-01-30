Davide Frattesi è nel mirino dell'Atletico Madrid. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto su X, infatti, gli spagnoli stanno valutando una proposta di prestito con diritto di riscatto da presentare all'Inter.

Non solo i Colchoneros, ma anche il Nottingham Forest, come noto da tempo, è interessato al centrocampista nerazzurro, del cui futuro si discute ormai da settimane, sebbene senza che ci siano stati finora degli sviluppi decisivi.

Sezione: Focus / Data: Ven 30 gennaio 2026 alle 11:02
Autore: FcInterNews Redazione
vedi letture
Print