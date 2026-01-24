Terzo gol in campionato per Pio Esposito, l'uomo che ha segnato l'inversione di rotta a livello di reti trovando la rete del 3-2 nel recupero del primo tempo. Rete che ribalta il risultato e nuova esultanza a muscoli bene esposti sotto la Curva Nord, per un giocatore che sta davvero impressionando tutti anche a livello numerico. Avendo totalizzato tre gol e tre assist in questa stagione, Esposito è il più giovane attaccante coinvolto in almeno sei reti in stagione nei principali cinque campionati europei, come riportato da Sky Sport.