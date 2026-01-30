La sessione di mercato invernale si avvicina al capolinea e l'Inter si guarda intorno alla ricerca di opportunità. A ribadire il punto di vista della dirigenza del club nerazzurro ci pensa Beppe Marotta: "Non siamo in una situazione di emergenza. Vediamo, se ci saranno delle opportunità le seguiremo" le parole del presidente interista, riportate dall'ANSA, rilasciate all'uscita da Palazzo San Macuto dopo essere stato ascoltato dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie.

Sezione: Copertina / Data: Ven 30 gennaio 2026 alle 12:13
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
Stefano Bertocchi
Stefano Bertocchi
Da sempre a contatto con l’Inter per ‘colpa’ dei dribbling di Ronaldo. Giornalista pubblicista dal 2019, racconta la prima squadra e il mondo nerazzurro con le dita su una tastiera. Non rinuncia alla bellezza di San Siro e al fascino delle trasferte.
