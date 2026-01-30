La sessione di mercato invernale si avvicina al capolinea e l'Inter si guarda intorno alla ricerca di opportunità. A ribadire il punto di vista della dirigenza del club nerazzurro ci pensa Beppe Marotta: "Non siamo in una situazione di emergenza. Vediamo, se ci saranno delle opportunità le seguiremo" le parole del presidente interista, riportate dall'ANSA, rilasciate all'uscita da Palazzo San Macuto dopo essere stato ascoltato dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie.