Gioco offensivo e verticale: l'Inter prova sempre a costruire i pericoli offensivi con determinazione ma soprattutto qualità. Tanto parte, molto spesso, dai piedi di Dimarco, che è balzato in testa alla classifica degli assist-man in A: a quota 7. Come evidenzia Kickest, troviamo poi Rodriguez e Nico Paz sul podio, davanti a Barella.