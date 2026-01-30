Dopo lo stop di San Siro contro l'Inter, Alberto Gilardino chiede al suo Pisa di rilanciarsi a partire dalla gara contro il Sassuolo di domani: "Domani dobbiamo riprendere a noi stessi e ai nostri tifosi, è la base dopo la partita contro l’Inter. Ho la fortuna di allenare dei bravi ragazzi anche a livello umano. So bene la ferita che ci ha lasciato la partita contro l’Inter ma credo che adesso dipenda dal singolo giocatore e da cosa prova. Dobbiamo essere più ribelli contro il Sassuolo. La mia strigliata dopo Milano penso sia stata significativa e positiva: ho dato una scossa", l e sue parole in conferenza stampa.

Gilardino fa anche un cenno ad Ebenezer Akinsanmiro, schierato a San Siro contro la sua ex squadra: "È stato penalizzato dalla Coppa d'Africa a livello fisico. Adesso deve stare tranquillo e ritrovare la migliore condizione".