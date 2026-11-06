La storia dei confronti in Serie A sorride nettamente all’Inter in vista della sfida contro il Como. Sono 30 i precedenti complessivi tra le due squadre nel massimo campionato italiano, con un bilancio ampiamente favorevole ai nerazzurri: 21 vittorie, 6 successi dei lariani e 3 pareggi.

Un dominio confermato anche dai risultati più recenti. L’Inter ha infatti vinto tutte le ultime 11 partite di Serie A contro il Como, stabilendo la propria striscia più lunga di successi consecutivi contro una singola avversaria nella competizione. Per i lariani, invece, i 21 ko rimediati contro i nerazzurri rappresentano il maggior numero di sconfitte subite contro una stessa squadra in Serie A.

Il divario emerge anche sul piano realizzativo. Nei 30 confronti disputati, l’Inter ha messo a segno 63 reti, con una media di 2,1 gol a partita, mentre il Como si è fermato a quota 28. Ancora più significativo il rendimento nerazzurro nelle gare casalinghe. Nei 15 precedenti disputati a San Siro, infatti, l’Inter ha conquistato ben 14 vittorie, subendo una sola sconfitta. 

Sezione: Stats / Data: Ven 06 novembre 2026 alle 17:45
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.