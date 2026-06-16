Obiettivo, 12-13 milioni di plusvalenze entro il 30 giugno. L'avventura di Giovanni Carnevali alla Juventus inizia con l'arte in cui finora si è espresso meglio alla guida del Sassuolo. Il tempo però è poco e i giocatori più facilmente sacrificabili sono stati individuati in Fabio Miretti, che piace al Como e Nico Gonzalez, per il quale l'Atletico Madrid chiede lo sconto rispetto agli accordi sul diritto di riscatto. in questo momento, evidenzia La Stampa, entrambi rappresentano i profili con cui provare a raggiungere più in fretta l’obiettivo delle plusvalenze entro fine mese.

Il mercato in uscita in casa Juventus resta centrale in questa fase: meglio si vende, più fondi ci saranno per le entrate. Anche alcuni titolarissimi possono quindi partire: c‘è pure (non solo) l’Inter su Andrea Cambiaso e Gleison Bremer, aumenta l’interesse su scala internazionale per Khéphren Thuram. Che ora riflette, insieme alla Juve, sulla proposta monstre in arrivo dall’Arabia Saudita: l’Al-Ahli pensa a lui nel caso in cui Franck Kessié (obiettivo bianconero) dovesse andare via a zero tra pochi giorni, pronti 45-50 milioni per la Juve e un triennale da sogno per il giocatore francese. Che, almeno in questo momento, resiste alla tentazione di lasciare l'Europa per la Saudi Pro League.