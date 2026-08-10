Parlando per i canali ufficiali del club cremasco, il tecnico della Pergolettese Antonio Giosa commenta così il pareggio di ieri contro l'Inter Under 23 nell'ultima amichevole prima del via degli impegni ufficiali: “Sapevamo di affrontare una squadra forte, strutturata, con gamba e con giovani, di grandissima qualità. Devo dire che sono molto soddisfatto oggi perché la squadra ha fatto tutto quello che avevamo provato in questi giorni. I ragazzi hanno provato a essere sempre propositivi, sia quando abbiamo avuto la palla sia quando non ce l'avevamo. Indicazioni ottime anche dal punto di vista della tenuta fisica. Ovviamente c'è da crescere, c'è da migliorare tante cose, però sono molto contento".

Il fatto che nessuna delle due squadre è andata a segno?

"È un'indicazione del fatto che c'è stata una buona fase difensiva, ma credo che comunque le occasioni da gol non sono mancate da una parte e dall'altra. Mi tengo stretto la prestazione, l'atteggiamento, l'applicazione, l'energia che i ragazzi hanno messo, perché contro squadre di questa qualità, di questa struttura fisica, fai tanta fatica".