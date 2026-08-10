Romelu Lukaku è a un passo dal Fenerbahçe. Secondo quanto svelato da Gianluca Di Marzio, mancano solo gli ultimi dettagli per arrivare all'accordo definitivo, dettagli sui quali stanno lavorando in queste ore il Napoli e il club turco. 

In precedenza, l'ex attaccante dell'Inter aveva dato l'ok al trasferimento al Fener, club col quale, grazie alla mediazione del suo avvocato Sebastien Ledure, ha già trovato l'intesa economica per l'ingaggio. 

Sezione: Mercato / Data: Lun 10 agosto 2026 alle 23:17
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.