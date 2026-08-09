Il Como si prepara a vivere per la prima volta nella propria storia l’avventura in Champions League, ma l’ambizioso mercato estivo ha fatto emergere un problema con cui Cesc Fabregas dovrà necessariamente fare i conti: la composizione della lista UEFA. La società ha investito quasi 130 milioni di euro per sette nuovi acquisti e potrebbe effettuare un ulteriore intervento in attacco, ma la rosa presenta pochi giocatori formati nei vivai italiani. Una situazione che rischia di costringere il tecnico a rinunciare a diversi elementi in occasione delle gare europee.
Fabregas lo aveva già anticipato
Lo stesso Fabregas aveva già evidenziato le difficoltà legate alla lista Champions: “La nostra difficoltà sarà la Champions, anche nel completare le liste: saremo corti, non possiamo ancora contare su un’accademia fortissima come i top club”. Il regolamento UEFA prevede infatti che, all’interno della lista A composta da un massimo di 25 giocatori, siano riservati quattro posti a calciatori formati nel vivaio del club e altri quattro a giocatori formati a livello nazionale. Se una società non dispone di un numero sufficiente di elementi con questi requisiti, gli slot non possono essere occupati da altri giocatori e rimangono vuoti.
Liberali, l’unico italiano con un ruolo importante
Il problema del Como è legato soprattutto al numero ridotto di giocatori che possono soddisfare questi requisiti. Tra i sette acquisti effettuati durante l’estate, Mattia Liberali è l’unico italiano e, a meno di un nuovo innesto di nazionalità italiana, potrebbe essere anche l’unico ad avere un ruolo stabile nelle rotazioni di Fabregas. La società può comunque contare su alcuni giocatori utili per la lista UEFA, come Audero, Vigorito, Dossena, Goldaniga, Mazzitelli e Gabrielloni, oltre ai giovani Rispoli e Cassano. Non tutti, però, sembrano destinati a ricoprire un ruolo centrale nel progetto tecnico.
Chi rischia il taglio?
La conseguenza è che Fabregas potrebbe dover lasciare fuori dalla lista Champions diversi elementi della rosa. Tra i giocatori maggiormente a rischio figurano Cuenca, Posch, Valle, Van der Brempt, Lahdo, Kuhn e Addai. A questi potrebbe aggiungersi anche Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo, infatti, rischierebbe l’esclusione qualora il Como decidesse di aggiungere alla rosa un altro centravanti. Il paradosso è quindi evidente: il Como ha costruito una squadra profonda e ambiziosa per affrontare la sua prima Champions League, ma proprio l’abbondanza di giocatori non formati secondo i criteri UEFA potrebbe costringere Fabregas a fare scelte drastiche. La lista europea diventa così un vero e proprio puzzle, con alcuni giocatori destinati inevitabilmente a rimanere fuori.
Autore: Ludovica Ferrante
Altre notizie - Rassegna
Altre notizie
- 23:56 Valietti verso la Cavese: sfiderebbe l'Inter U23 in Serie C
- 23:42 Fine del mercato dopo l'inizio del campionato. De Rossi: "Un abominio"
- 23:28 Minuti di recupero sui maxischermi degli stadi: arriva l'ok della Serie A
- 23:23 Sky - Capitolo esterno: rilancio per Diaby? L'alternativa è Nico Gonzalez
- 23:14 UFFICIALE - Il Cagliari guarda oltre Esposito: ecco Daniel Maldini
- 23:00 Coppa Italia, l'Arezzo regola il Brescia. Gol e spettacolo a Benevento
- 22:45 Graziani: "Scudetto? Inter, Juve e Milan se lo giocheranno. Sul Napoli..."
- 22:31 L'Inter riaccoglie Lautaro e Thuram. C'è anche Stones: gli scatti social
- 22:17 Iddrissou dopo la tournée: "Esperienza indimenticabile". Carbone: "Meritato"
- 22:03 Donadoni: "Trapattoni mi corteggiò chiedendomi di andare all'Inter"
- 21:49 Rotazioni e rosa lunga: il piano di Chivu per alzare l'asticella anche in Europa
- 21:40 Kamatè all'Espanyol, è fatta: i dettagli dell'operazione a titolo definitivo
- 21:37 Pavard continua a mandare messaggi. Il commento di Thuram: "L'interista"
- 21:23 L'Inter blinda Bovio: accordo trovato prima della tournée, manca solo l'ufficialità
- 21:07 Marianella: "Vedrei bene Jones all'Inter. Ma le parti non sono troppo vicine"
- 20:54 Jones, l'Inter non si è avvicinata. Liverpool irremovibile: 40 mln di euro
- 20:38 Inter U23, 0-0 contro la Pergolettese nell'ultimo test della pre-season
- 20:24 Retroscena Muharemovic, c'era anche l'Inter? Palmieri: "Grande pressione di diverse squadre"
- 20:10 Bovio protagonista nella tournée. E Bastoni approva sui social
- 19:55 Genoa, Norton-Cuffy out dall'amichevole. De Rossi: "Situazioni di mercato"
- 19:41 Kamaté insieme a Cocchi al Padova? Il club biancoscudato ci prova
- 19:27 UFFICIALE - Como, preso Chalobah. Fabregas: "Acquisto importante"
- 19:12 Sky - Inter, Diaby pista ancora viva: i nerazzurri preparano un rilancio
- 18:58 Vieri ricorda: "Ci aspettavamo Nesta all'Inter. Mi incazzai perché..."
- 18:43 Tournée finita per l'Inter, Carlos Augusto: "Ora un'altra grande stagione"
- 18:36 Liverpool, Iraola chiarisce: "Jones fuori per un problema all'anca"
- 18:15 Pruzzo: "Bisogna sperare che l'Inter si dia un po' fastidio da sola"
- 18:02 La Roma valuta nuovo ritiro in Inghilterra dopo la gara con l'Inter
- 17:48 L'Inter ostacola il Borussia Dortmund: offerta ufficiale per Scaglione
- 17:35 From UK - Derby per Spence? Sull'inglese c'è anche il Milan
- 17:18 Lautaro is back: "Per il nono anno, con la voglia e l'ambizione di sempre"
- 17:04 Vittoria di prestigio per l'Inter Women: sbancato il campo dell'Union Berlino
- 16:49 Precisazione della FIGC su Bianchedi: "Nessun conflitto di interessi"
- 16:35 Malagò su Euro2032: "Potrebbero esserci Milano e le altre grandi città"
- 16:21 Women's Champions League: ecco le possibili avversarie dell'Inter
- 16:06 Malagò annuncia Bianchedi, il CONI frena: "Valutiamo incompatibilità"
- 15:52 Liverpool-Monaco, Jones fuori per un problema all'anca. Tifosi Reds ironici
- 15:47 videoLautaro, Stones e Thuram al lavoro ad Appiano. Con loro Sucic
- 15:34 Saltato l'arrivo all'Inter, Khalaili vola in Premier: fatta col Crystal Palace
- 15:20 Ravanelli: "Inter consolidata, per me è l'assoluta favorita per lo Scudetto"
- 15:06 Prove generali per l'Inter U23: alle 18 l'ultima amichevole con la Pergolettese
- 14:55 Liverpool-Monaco, out Jones: "Precauzione". Ma anche un segnale?
- 14:52 Inter-Betis al San Nicola, il Bari devolverà l'intero incasso al Comune
- 14:37 Cagliari, Pisacane glissa su Esposito: "Parlare del singolo è riduttivo"
- 14:19 CF - Ingaggi allenatori, comandano Spalletti e Gasp. Chivu ultimo dei big
- 14:05 Betis, pari e tensione col Bournemouth: 2-2 con un'espulsione a testa
- 13:50 Esposito, si muove il Como. Ma col Cagliari c'è ancora un'ampia distanza
- 13:35 Sky - Si torna al lavoro mercoledì. Intanto Stones conosce la Pinetina
- 13:30 Via Stankovic per Jones: numeri alla mano non avrebbe senso
- 13:22 Anche per SM Stankovic non è blindato. L'Inter potrebbe riflettere se...
- 13:08 Nagatomo pazzo dell'FC Tokyo: "Il vostro tifo mi fa tremare l'anima"
- 12:54 Dalla Spagna: Romero aspetta il Barcellona, ma Atletico in vantaggio
- 12:40 Fantacalcio 2026/27, è il momento dell’asta: scopri quanto spendere per i giocatori dell’Inter
- 12:27 La FIFA a difesa di Infantino: "Qualcuno vuole indebolirci"
- 12:12 GdS - Dimarco già formato campionato: in arrivo il rinnovo fino al 2028
- 11:57 Thuram compie 29 anni, gli auguri dell'Inter al suo attaccante
- 11:42 SM - Chivu contro l’immobilismo: ma in Europa basta?
- 11:28 GdS - Como, problemi per la lista Champions: in 9 rischiano l'esclusione
- 11:13 Condò: "Inter, attenzione a questi 3! E sul mercato arriverà…"
- 10:58 Malagò: "Mancini la scelta giusta, non siamo amici. Con Pirlo era tutto fatto"
- 10:43 Maldini: "Malagò ha cambiato i patti sul ct. Ho parlato anche con Marotta"
- 10:28 videoL'Inter è rientrata in Italia: le immagini da Malpensa
- 10:13 Brookfield completa l'acquisizione di Oaktree, riflettori puntati sul futuro del club
- 09:58 Pavard si è ripreso l'Inter, Thuram lo esalta: "Troppo forte"
- 09:43 CdS - Chivu si aggrappa alle sue certezze: Inter già in forma campionato
- 09:28 TS - Le pagelle dell'Inter: Dimarco e Diouf da 7, male Frattesi e Stankovic
- 09:14 GdS - Dal judo al sogno Serie A: chi è Bovio, il nuovo talento nerazzurro
- 08:59 TS - Chivu ha le idee chiare: vuole Jones e l'erede di Dumfries
- 08:44 GdS - Le pagelle dei nerazzurri: Dimarco e Bonny top, delude Stankovic