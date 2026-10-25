Per dirigere la sfida tra Inter e Fiorentina è stato designato l'arbitro Maurizio Mariani. I guardalinee sono Alassio e Rossi, con Zufferli IV uomo. Al VAR ci sarà Fabbri, coadiuvato da Santoro. Nel primo tempo Mariani fa correre tanto, forse anche troppo, con la prosecuzione del gioco abbastanza fluida. I contatti in campo sono comunque molto costanti e qualche fischio in più sarebbe stato più giusto. E' nella ripresa che Mariani perde il controllo delle operazioni. Abbastanza netto il rigore non dato da Mariani per fallo di Viery su Thuram. Nel finale corretto il penalty fischiato ai nerazzurri per la trattenuta di Valdepenas sull'attaccante francese.
Gli episodi da moviola:
1' Mastantuono punta Bastoni che fa di tutto per evitarlo, ma il tocco col ginocchio c'è. Punizione correttamente fischiata.
5' Sul cross di Bisseck, la palla non era completamente uscita e dunque era calcio d'angolo per l'Inter.
12' Chivu tocca il pallone poco prima che varchi la linea del fuori. L'arbitro non se ne accorge ma il tecnico dell'Inter rischia anche il giallo.
29' Anche Thuram rischia il giallo quando trattiene in modo evidente Pongracic, impedendogli di correre palla al piede.
33' Akanji spinge Pellegrino, che tocca con il braccio. Ma c'era la spinta del difensore nerazzurro.
37' Bastoni e Pongracic toccano col braccio in due azioni consecutive. Ma in entrambe le occasioni è giusto far proseguire il gioco perché la posizione degli arti era naturale e non c'erano gli estremi per i rigori.
44' Sbracciata evidente di Pellegrino su Akanji e quasi subito dopo tocco di Diouf su Valdepenas. Impreciso Mariani in entrambe le circostanze.
48' Valdepenas allarga un po' troppo il punto di contatto con Barella, che perde l'equilibrio. Mariani segnala il fallo in modo corretto.
50' Manca un corner all'Inter con il tocco di Pongracic che è abbastanza evidente sul tentativo di Thuram.
55' Manca il giallo a Bastoni per un'entrata in ritardo su Mastantuono. Cartellino che poteva starci.
68' Errore evidente di Mariani che non concede un rigore evidente sul contatto tra Viery e Thuram. Il VAR doveva intervenire.
70' Ammonito Viery per il fallo su Thuram, giusto poco dopo l'episodio del rigore non dato.
80' Pellegrino protegge il pallone e subisce la carica fallosa di Zielinski.
82' L'assistente segnala il tocco col braccio di Diouf in un istante di pressione offensiva. Il tocco c'è, giusto il fischio.
94' Corretto il rigore fischiato all'Inter: trattenuta netta di Valdepenas su Thuram.
Niccolò Anfosso
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