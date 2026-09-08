Visto il peso della partita, la UEFA ha deciso di affidare la direzione di Real Madrid-Inter all'esperto Michael Oliver, arbitro inglese, assistito dai connazionali Stuart Burt e James Mainwaring in campo e al VAR dalla coppia Andrew Dallas-Michael Salisbury. Una scelta che, a conti fatti, si è rivelata saggia, con il 41enne di Ashington bravo a tenere in mano una partita senza pause e con non poche situazioni borderline nelle due aree di rigore. Gli episodi da moviola:

2' - La prima occasione della partita è dell'Inter: l'azione che si conclude con la parata di Courtois su Thuram è buona, Lautaro viene tenuto in gioco dall'ex Dumfries, schiacciato nella zona del secondo palo.

14' - Gol del Real Madrid valido. Kylian Mbappé parte nettamente in posizione regolare sull'imbucata di Brahim Diaz prima di infilare Pepo Martinez.

16' - Al limite dell'area madridista, Brahim Diaz dà un calcetto a Lautaro, scaltro a spostare il pallone all'ultimo istante: punizione per l'Inter inevitabile. Giusto non dare il giallo all'ex milanista.

20' - Vinicius reclama un rigore dopo essersi incuneato nell'area nerazzurra. La sua azione, però, si infrange contro l'intervento tempestivo in scivolata di Benjamin Pavard: solo palla. Vede bene Oliver, pur non essendo vicinissimo al punto del contrasto.

23' - Nulla da dire sul secondo gol del Real Madrid: Valverde approfitta della topica clamorosa di Pepo Martinez e realizza il raddoppio.

26' - Salvataggio provvidenziale di Bisseck che cancella il 3-0 già fatto di Mbappé prendendo solo la palla con una scivolata prodigiosa nei pressi dell'area piccola.

28' - Hakan Calhanoglu va giù nell'area del Real, ma è lui a calciare la gamba di Vinicius prima di cadere: anche qui Oliver valuta correttamente.

39' - Calhanoglu spende un fallo per fermare la ripartenza di Bellingham: arriva il giallo, forse troppo fiscale. Anche considerando il metro di giudizio utilizzato in preceddenza.

54' - Lautaro sembra partire dietro la linea difensiva del Real Madrid prima di sbagliare lo stop davanti alla porta.

66' - Recupero pulito di Valverde su Bisseck a centrocampo, poi Mbappé spreca davanti a Martinez.

77' - Buonissimo il gol col quale l'Inter accorcia le distanze: Bisseck serve in posizione regolare Lautaro, il cui cross calibrato dalla linea di fondo viene trasformato nel 2-1 da Carlos Augusto.

78' - Intervento al limite di Huijsen su Lautaro. Che, dopo questo contrasto, va su tutte le furie, tanto da obbligare l'arbitro a punirlo con un cartellino giallo. Stessa sanzione per l'ex difensore di Roma e Juve, finito al centro della discussione accesa.

93' - Bisseck tampona Cucurella in maniera troppo energica, secondo l'arbitro. Arriva l'ammonizione per il tedesco, che è caduto nella trappola dello spagnolo che non vedeva l'ora di farsi fare fallo vicino alla bandierina.