Intervistato da Tutto Atalanta, l'ex difensore Yohan Benalouane è tornato sulla sua esperienza a Bergamo, sugli aspetti più personali e sul legame con la Dea, parlando anche della squadra di oggi. Tra i temi affrontati, anche uno relativo al mercato, quando disse no alla chiamata dell'Inter per non lasciare la propria squadra in difficoltà e, successivamente, per inseguire un sogno chiamato Premier League.

Due rifiuti all'Inter

"Sì, è vero. L'Inter mi ha cercato due volte, sia durante il mercato invernale sia in quello estivo. Ma a gennaio, con l'Atalanta, stavamo attraversando un momento difficile e avevamo un solo obiettivo: raggiungere la salvezza. Ho preferito restare a casa, perché la famiglia non si abbandona mai. Quando firmi per un club come l'Atalanta ti assumi delle responsabilità. Sono rimasto, ci siamo salvati e per me questo conta più di qualsiasi altra cosa. Quella nerazzurra è una piazza che mi ha dato tantissimo affetto e continua a darmene ancora oggi. In estate è arrivata nuovamente la chiamata di Ausilio, ma giocare in Inghilterra era un mio sogno. Quando mi ha chiamato Ranieri, ho scelto il Leicester City. Alla fine, comanda sempre il cuore".