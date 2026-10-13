Era Rohit Saggi l'arbitro di Inter-Club Brugge. Il fischietto norvegese, coadiuvato dagli assistenti Dale e Haukåsen, era al quarto gettone in Champions League, il primo in un grande scenario come quello di San Siro. Ad assisterlo in cuffia il VAR Del Cerro Grande, arbitro spagnolo più esperto e di caratura internazionale. La squadra arbitrale ha saputo ben gestire una partita che, nonostante i tanti gol, non ha presentato grandi difficoltà. Ecco tutte le azioni salienti della gara del Meazza.

2' - Spileers entra deciso su Lautaro, alzando la gamba destra nel tentativo di anticiparlo. I tacchetti finiscono sul braccio del capitano nerazzurro. L'arbitro assegna il vantaggio, giustamente, ma poi non torna sui suoi passi per ammonire a fine azione. Ci stava il giallo, per irruenza e tipo di contatto.

8' - Bastoni su Vetlesen in maniera analoga alla situazione Spileers-Lautaro di poco prima. Entrambi hanno la gamba alta e il punto di impatto è all'altezza del piede. Anche qui poteva starci il giallo, visto che il difensore dell'Inter era in ritardo. Apprezzabile però la coerenza di metro di Saggi.

27' - Alla fine arriva il giallo per Spileers. Marcatura 'strong' su Lautaro e mano che finisce sulla parte bassa del volto dell'argentino nel tentativo di trattenerlo. Decisione giusta.

29' - Saggi fischia il rigore per il Club Brugge per un fallo di Calhanoglu su Forbs, con il regista dell'Inter che, nel tentativo di intervenire sul pallone in tackle, sbilancia l'avversario senza toccare il pallone. Conseguente giallo inevitabile. Penalty che ci può stare, poi trasformato da Tresoldi perfettamente.

36' - Lautaro svetta di testa e batte un Sommer incerto sul cross da punizione di Calhanoglu, ma è alta la bandierina del primo assistente Dale. Il VAR conferma la decisione di campo: fuorigioco dell'ex Racing e buon lavoro della terna.

39' - Akanji sbaglia la verticalizzazione per un compagno e poi stende Tresoldi in scivolata nello sviluppo dell'azione. Giallo nettissimo, l'italotedesco aveva già passato la palla a un compagno e per Saggi è una chiamata senza troppe difficoltà. Qualche dubbio invece sulla decisione di non concedere il vantaggio ai belgi, che avevano mantenuto il posesso della sfera.

44' - Alla fine arriva il gol del capitano nerazzurro. Regolare l'uscita di 'Pepo' Martinez ad anticipare Vanaken a inizio azione, altrettanto legittima la presa di posizione del 'Toro' su Mechele. Gol da Lautaro, bravissimo a usare il corpo per farsi spazio in area di rigore, con Mechele che va a terra troppo facilmente, accentuando il contatto.

50' - Proteste nell'area dell'Inter da parte dei belgi per una possibile sbracciata di Diouf su Mechele in protezione palla. Il gomito del francese si scontra con il viso del difensore della nazionale belga, che a sua volta è proteso in avanti nel tentativo nel tentativo di disturbare alle spalle l'ex Lens. Non ci sono gli estremi per un intervento del VAR, ma il gioco resta fermo per diversi minuti visto il taglio sullo zigomo di Mechele.

54' - Prima vera sbavatura della partita di Saggi. Potts è in difficoltà nel mantenere il possesso e Thuram gliela porta via, con la possibilità di andare in campo aperto. Il centrocampista inglese era stato leggermente sbilanciato con le mani da Thuram, troppo poco però per fischiare un fallo che invece premia il giocatore ospite.

57' - Dimarco non chiude l'uno-due con un compagno perché Spileers esce forte e lo colpisce al limite dell'area. Il difensore belga è già ammonito e ci poteva stare il secondo giallo, con il VAR che, in virtù del nuovo regolamento, sarebbe potuto intervenire. Qualche perplessità per la decisione di Saggi e di Del Cerro Grande.

63' - Tresoldi fa 1-2, tutto buono sull'uscita sciagurata di Martinez. Regolari le posizioni di Forbs e la sua, che partiva dietro un giocatore dell'Inter e comunque dietro la linea del pallone.

70' - Tuffo di Virgili in area di rigore dopo un contrasto con Barella. Il sardo lo anticipa nettamente e il giallo è sacrosanto. Simulazione netta del numero 11 belga.

72' - Esposito sfugge alla marcatura di Lee a centrocampo facendo piede perno e usando la sua enorme forza fisica. Il difensore del Club Brugge lo ferma con le cattive. Giallo giusto.

75' - Tutto regolare anche sul tris di uno scatenato Tresoldi. Bastoni tiene in gioco il centravanti del Brugge, che è al posto giusto nel momento giusto e realizza la tripletta personale.

82' - Lautaro Martinez riaccende le speranze dell'Inter. Gol su respinta dopo il tiro di Sucic partendo da posizione assolutamente regolare. Qualche perplessità su un possibile tocco di braccio di Bastoni nello sviluppo dell'azione, ma per l'arbitro non è punibile e il VAR avvalla la sua decisione

85' - Bisseck ferma con una spallata Diakhon sul lato corto dell'area di rigore. Tutto regolare, bravo sia il tedesco a usare il fisico che l'arbitro Saggi a lasciar correre un contatto effettivamente regolare.

88' - Gol di Vermant su imbucata di Forbs, dopo il recupero palla. Nessun dubbio sulla regolarità della rete che di fatto manda i titoli di coda a San Siro.

92' - Golazo di Bonny. L'ivoriano è in posizione regolare sul suggerimento di Stankovic, poi la giocata che porta al gol è bellissima.

96' - Lemarechal spende il fallo tattico da dietro su Bonny, entrato in campo bene. Saggi non può far altro che ammonirlo.

97' - Dopo sette minuti di recupero Saggi aggiunge solo 15". Un po' poco, si poteva arrivare al 98' visto il gol di Bonny e il giallo per Lemarechal.