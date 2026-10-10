Dopo quasi un mese di stop per gli impegni delle Nazionali, la Serie A torna a farla da padrona nel weekend degli appassionati di calcio italiani. In questo senso, la 6ª giornata di campionato vedrà l'Inter di Cristian Chivu ospitare il Parma, reduce dal recente avvicendamento tecnico tra Carlos Cuesta e Alberto Gilardino. A dirigere l'incontro è Kevin Bonacina della sezione di Bergamo, coadiuvato dagli assistenti Fontani e Barone, dal IV Uomo Manganiello, dal VAR Paterna e dall'AVAR Massimi. Il fischietto classe 1993, arrivato alla sua 18ª direzione in massima serie, non riesce a leggere in diretta quello che di fatto si rivela essere l'unico episodio rilevante del match: il calcio di rigore a favore dei milanesi per un netto pestone di Diego Carlos ai danni di Esposito. Salvifico, in questo senso, il supporto del VAR. Per il resto, pochissimi episodi da segnalare in una partita mai in discussione.

2' - Progressione verso la porta palla al piede di Diouf, arrivato in prossimità dell'area di rigore ma leggermente sbilanciato dall'intervento di Fabbian: lascia giocare correttamente Bonacina.

15' - Nettissimo pestone in area ducale di Diego Carlos ai danni di Pio Esposito completamente perso dall'arbitro, prontamente e correttamente richiamato al VAR: dopo la revisione, il fischietto bergamasco fischia il primo rigore stagionale a favore dei nerazzurri. Tuttavia, Bonacina sbaglia a non estrarre il giallo per il difensore brasiliano. Dagli 11 metri, Calhanoglu insacca nonostante la deviazione del portiere Corvi.

39' - Tourè prende Pavard alle spalle e penetra in area di rigore ricevendo un leggerissimo tocco sulla spalla da parte del francese: fa bene l'arbitro a lasciar correre.

76' - Cross dalla sinistra di Valeri che va a impattare sul corpo di Bisseck, il quale ferma con il corpo il traversone del terzino ducale. Lontani lamenta un presunto tocco di mano del tedesco che, tuttavia, non si è mai verificato.