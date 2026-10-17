Per la gara tra Bologna e Inter al Dall'Ara, settima giornata di campionato, il designatore Daniele Orsato ha scelto Daniele Doveri. Il fischietto della sezione di Roma ha come assistenti Zingarelli e Bercigli, con Di Marco quarto ufficiale. Il VAR è invece affidato a Matteo Gariglio di Pinerolo, coadiuvato da Piccinini. Nel complesso, nel contesto di una partita non semplice, l'arbitro commette due errori: inverte un rigore con una simulazione e nega una punizione dal limite ai padroni di casa.
A seguire gli episodi principali da moviola.
2' - Contatto Barella-Theate al limite dell'area del Bologna, Dover fischia fallo a favore del difensore anche se il nerazzurro tocca il pallone e non sembra entrare in modo scomposto.
33' - Theate si prende un meritato cartellino giallo per il classico step on footh ai danni di Barella. Doveri fa proseguire per il vantaggio, poi sanziona il difensore.
35' - Altra ammonizione sacrosanta: Esposito trattiene vistosamente Pobega a centrocampo.
38' - Azione nell'area del Bologna, con Bastoni che calcia centralmente ma Doveri interrompe il gioco: Esposito infatti serve il compagno con la mano.
43' - Barella protesta vivamente per l'assegnazioen di una rimessa dal fondo al Bologna, dopo un contrasto con Miranda. Per Zingarelli è lui l'ultimo a toccare, le immagini non chiariscono l'esatto momento in cui il pallone esce.
47' - Timida protesta di Esposito, che viene disturbato da una vistosa trattenuta di Darmian e non riesce a calciare. Doveri indica chiaramente che non c'è nulla e secondo il metro adottato in stagione è corretto.
51' - C'è forse fallo di Sucic su Pobega a centrocampo, ma Doveri lascia correre.
53' - Pulito l'intervento in uscita di Skorupski su Esposito, lanciato in profondità da Bastoni. Il portiere arriva sul pallone in anticipo.
57' - Cartellino giallo per Pobega, che casca su una finta di Sucic a centrocampo e lo stende. Giusto.
58' - Bercigli vede bene: non è corner per l'Inter, perché l'ultimo tocco è di Bonny e non Casale.
60' - Errore di Doveri che ammonisce Thuram per simulazione. In realtà il francese e Darmian vanno a contatto con il piede e sarebbe calcio di rigore per l'Inter. Gariglio al VAR potrebbe correggerlo, ma non lo fa ed è inspiegabile.
65' - Darmian resta a terra per una leggera sbracciata di Bonny, Doveri dopo qualche secondo ferma il gioco. In realtà il difensore del Bologna non viene toccato al volto, dove lamenta l'impatto. Non benissimo.
69' - L'Inter va in vantaggio con Carlos Augusto che è in posizione regolare su cross di Zielinski. Nel corso dell'azione Miranda si infortuna ma senza subite alcun contatto.
71' - Miranda protesta eccessivamente e viene ammonito.
72' - La partita inizia a innervosirsi: Sucic commette fallo al limite dell'area su Bernardeschi, l'arbitro lascia correre e poi ammonisce il 10 del Bologna per eccesso di proteste. L'errore è non aver sanzionato il croato.
79' - Cartellino giallo per Carlos Augusto, che entra in ritardo su Bernardeschi: giusto.
81' - Un leggero fuorigioco porta all'annullamento del bel gol di Bonny, che parte di un millimetro davanti a Darmian.
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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