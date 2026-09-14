La 4ª giornata di Serie A volge al termine e a chiudere definitivamente questo turno di campionato sarà la sfida dello stadio Meazza tra Inter e Udinese. A dirigere la sfida è Luca Pairetto della sezione arbitrale di Nichelino (Torino) alla 147ª presenza in massima serie. A coadiuvarlo sono gli assistenti Moro e Yoshikawa, il IV Uomo Colombo, il VAR Marini e l'AVAR Gariglio. Nonostante la partita non abbia presentato particolari ostacoli o complessità, il fischietto piemontese gestisce in maniera non sempre impeccabile una gara che alla lunga diventa senza storia. Errato il giallo sventolato in faccia a Mkhitaryan, ammonito per proteste a causa di una vistosa trattenuta di Unai Gomez (graziato anche in un'occasione precedente). Prestazione dunque insufficiente per l'arbitro torinese.

14' - Leggera trattenuta di Abakwah ai danni di Thuram appena dentro l'area di rigore su lancio dalle retrovie: troppo poco per concedere il penalty vista anche la reciprocità della trattenuta.

17' - Espulso il vice-allenatore Kolarov per proteste. Motivo delle rimostranze dell'ex calciatore serbo è la presunta trattenuta di Abakwah ai danni di Thuram di poco prima: decisiva la segnalazione del IV Uomo Colombo.

26' - Carlos Augusto va in rete con un sinistro potentissimo da fuori area del numero 30 e palla in fondo al sacco per la rete dell'1-2. Pallone recuperato da Bastoni con una leggerissima trattenuta ai danni di Unai Gomez ma nessuna protesta da parte dei bianconeri.

45' - È il bianconero Davis il primo ammonito della sfida: intervento basso e da dietro in scivolata da parte dell'inglese ai danni di Zielinski ai limiti dell'area di rigore. Giallo ineccepibile!

51' - Sbaglia Pairetto che grazia Unai Gomez anticipato di netto da Barella e obbligato a stenderlo: il fischietto piemontese fischia il fallo ma non sanziona lo spagnolo.

57' - Thuram trova la rete della rimonta grazie ad una corsa indisturbata di Diouf in profondità. Nonostante le immagini iniziali lasciassero paventare una possibile posizione irregolare del numero 17, i successivi frames dimostrano come lo scorretto arretramento della linea friulana abbia permesso al classe 2003 di rimanere ampiamente in gioco.

59' - Ammonito Mkhitaryan per proteste: l'armeno richiedeva un giallo ai danni di Unai Gomez per una trattenuta. Anche qui, sbaglia l'arbitro visto che le proteste dell'armeno erano totalmente fondate.