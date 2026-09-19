Per la terza volta consecutiva, Davide Massa dirige Roma-Inter all'Olimpico. L'arbitro della sezione di Imperia è stato infatti designato da Daniele Orsato per il big match della quinta giornata di Serie A. Ad assistere il fischietto ligure sono Meli e Berti, con Maresca nelle funzioni di quarto ufficiale. In sala VAR c'è Paolo Silvio Mazzoleni assistito da Aleandro Di Paolo. La partita non è facile perché entrambe le squadre alzano il livello agonistico da subito, il fischietto ligure però, nonostante qualche sbavatura e un metro meno rigido rispetto alla media di questa stagione, tiene bene in pugno la situazione. A seguire gli episodi da moviola principali.
3' - Massa accorda alla Roma un fallo a seguito di un contatto totalmente fortuito tra Thuram e Balerdi, il quale finisce casualmente contro l'avambraccio del francese e rimane a terra dolorante.
11' - Fallo ingenuo di Thuram che strattona Hermoso in prossimità della trequarti giallorossa. Fallo giusto e giallo per Barella, le cui proteste, in questa occasione, non trovano fondamento.
25' - Bisseck si presenta a tu per tu con Svilar dopo essersi liberato energicamente di Soulé. Sulla replica del portiere il tedesco tocca con il braccio, l'azione prosegue ma non c'è alcun bisogno di intervenire da parte di Massa.
29' - Timide proteste di Lautaro per un presunto fallo di mano di Dybala su una sponda dell'attaccante. Il giallorosso però tocca con la spalla e comunque la posizione è troppo ravvicinata anche solo per pensare a un intervento del VAR.
30' - Cross di Dimarco da sinistra, Svilar tocca e Lautaro sul secondo palo arriva in allungo ma manda alto. La sensazione è che l'attaccante fosse in offside.
36' - Sul cross di Dybala tocca il pallone Mancini che favorisce l'inserimento di Koné, il quale segna di sinistro da due passi. L'assistente Berti segnala un fuorigioco, poi il VAR certifica la bontà della rete.
45'+3 - Nel momento in cui Massa fischia la fine del primo tempo, Akanji stende di netto Malen a centrocampo e fa in tempo a prendersi un cartellino giallo.
47' - Thuram toglie il pallone a Mancini in modo regolare e scatena il contropiede che porta alla rete dell'1-2 di Lautaro.
48' - Contatto in area giallorossa tra Balerdi e Thuram ma non abbastanza netta da invitare Massa a intervenire. Non a caso il francese continua l'azione senza protestare.
57' - Cartellino giallo per Bastoni che perdendo il contrasto con Malen lo ferma trattenendolo vistosamente per la maglia.
73' - Massa ammonisce Ndicka che trattiene spalle alla porta Thuram e dopo il fischio allontana volontariamente il pallone. Sanzione per il secondo gesto più che per il fallo.
82' - Ammonizione sacrosanta per Koulierakis, che interviene da dietro su Diouf. Prima Massa fa giocare, poi decide che è il caso di intervenire.
89' - Ghilardi abbatte Thuram che prova ad andargli via sulla fascia a sinistra: giallo.
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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