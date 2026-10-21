Squadra tutta tedesca quella designata dalla UEFA per dirigere la sfida tra Inter e Shakhtar Donetsk, terza giornata della League Phase di Champions League. L'arbitro è Harm Osmers, assistito da Christian Gittelmann e Christian Dietz. Il quarto uomo è Florian Exner mentre al VAR il responsabile è invece Robert Schröder, assistito da Benjamin Brand. Dopo una prima parte di conduzione arbitrale tutto sommato lineare, l'arbitro Osmers nella ripresa perde il controllo proprio quando l'Inter inizia ad alzare i giri del motore. Quella sensazione di insicurezza viene mostrata in almeno due circostanze: l'arbitro è indeciso se fischiare o non farlo, poi risparmia qualche giallo ma soprattutto non riesce a gestire il tanto agonismo in campo. Bastoni viene espulso per una manata a palla lontana: il doppio giallo al difensore dell'Inter è forse un pochino severo.

Gli episodi più rilevanti da moviola:

3' Dopo una carambola sugli sviluppi di palla inattiva, tocco di Alisson Santana che non è col braccio. Giusto far proseguire.

19' Marlon Santos tocca col braccio in area dopo la zuccata di Akanji, ma il braccio è piegato e la sfera sarebbe entrata comunque nella sagoma del calciatore dello Shakhtar. Non c'erano gli estremi per un check.

22' Elias sgambetta Spence in zona mediana del campo: Osmers è vicino all'azione e segnala correttamente la punizione.

36' Il primo giallo della gara viene sventolato a Ocheretko, che ferma Calhanoglu con un fallo tattico (trattenuta netta).

46' La ripresa inizia con l'accelerazione di Pedrinho Henrique che viene fermato fallosamente da Sucic. Il centrocampista croato rischia il giallo, ma l'arbitro non lo estrae.

52' Stacco aereo di Pedrinho Henrique su Barella: il giallo qui, poteva starci per il terzino dello Shakhtar.

54' Thuram viene ammonito dopo aver tentato di dire qualcosa (reazione evidente) ad Alisson Santana al termine di una giocata preziosa sul settore sinistro difensivo dell'Inter.

66' Ammonito Bastoni dopo un duro battibecco con Alisson Santana, segnalato dal guardalinee, come evidenziato dall'arbitro.

68' Ammonito anche Marlons Gomes in questa fase di gioco molto nervosa con il livello agonistico alzato.

69' Secondo giallo per Bastoni che, nel giro di pochi minuti, viene espulso. In questo caso il difensore classe '99 butta giù Ocheretko a palla lontana. Non c'erano gli estremi per lasciare l'Inter in dieci. L'arbitro avrebbe potuto tranquillamentr sorvolare essendo già ammonito.

72' Sucic viene ammonito dopo l'entrata in ritardo su Alisson Santana. Il pubblico protesta, ma qui ci stava il giallo con l'arbitro che aveva fatto inizialmente proseguire.

90' Nel finale la direzione non è complicata perché il canovaccio è chiaro e non emergono ulteriori difficoltà dell'arbitro.