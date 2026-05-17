Per dirigere Inter-Verona, 37esima giornata di Serie A e valevole soprattutto per la consegna della coppa dello Scudetto ai nerazzurri, è stato designato Andrea Calzavara, sezione di Varese, coadiuvato da Costanzo e Passari, con Collu nelle vesti di quarto ufficiale. Nella sala VAR di Lissone collegati con il Meazza Santoro e Giua.

Nel complesso partita scivolata via senza problemi per il direttore di gara, all'esordio a San Siro e in generale contro i nerazzurri.

Ecco di seguito gli episodi da moviola più significativi, pochi in realtà.

46' - Con qualche secondo di anticipo rispetto al minuto di recupero, l'arbitro fischia la fine del primo tempo pur dovendo calciare i padroni di casa un corner. Da regolamento, visto che il pallone è terminato fuori prima del 46', avrebbe dovuto farlo battere.

57' - Deviazione sulla linea di porta di Edmundsson, che sembra essere con la mano. I nerazzurri protestano ma il direttore di gara, dopo il check con il VAR, si limita ad assegnare il corner ai padroni di casa.

60' - Lamentela nell'area di rigore nerazzurra per il Verona: Luis Henrique sbilancia alle spalle Valentini che colpisce di testa mandando alto. Vibranti le proteste del difensore, ma per Calzavara non ci sono gli estremi per assegnare il penalty. Decisione che ci può stare, il contatto non è così netto. Nell'occasione, Valentini viene ammonito per eccesso di proteste.

89' - Secondo cartellino giallo della partita: Gagliardini abbatte nettamente Mosconi e finisce giustamente sul taccuino dei cattivi.

Sezione: Moviola / Data: Dom 17 maggio 2026 alle 17:59
Autore: Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.