È Kevin Bonacina l'arbitro designato per dirigere Inter-Parma, match valido per la 35esima giornata di Serie A. Il fischietto della sezione di Bergamo ha come assistenti Preti e Palermo, con Massimi nelle vesti di quarto uomo. In sala VAR c'è invece Valerio Marini, coadiuvato da Aleandro Di Paolo. Serata tranquilla per il direttore di gara, come testimoniato da un solo cartellino giallo estratto dal taschino. Giuste le decisioni nei gol convalidati all'Inter e in quello annullato al Parma.

30' - Dumfries calcia verso la porta e viene murato da Ndiaye: nessun dubbio, il tocco del difensore di palla è con il petto. Nessun interista protesta.

33' - Circati resta a terra dopo un scontro aereo con Thuram: Bonacina interrompe il gioco per accertarsi delle condizioni del difensore del Parma, che ha preso un colpo alla testa.

36' - Nicolussi Caviglia spazza via il pallone e ottiene un calcio d'angolo: resta qualche dubbio sul tocco (non chiaro e netto) di Bastoni che genera il corner.

46' - L'Inter passa in vantaggio con Thuram: il francese, servito da un filtrante di Zielinski, buca Suzuki con un destro a incrociare. La posizione di partenza dell'attaccante nerazzurro è regolare e la rete viene confermata.

64' - Zielinski prova a calciare al volo ma viene anticipato da Strefezza e lo colpisce: Bonacina ammonisce il centrocampista dell'Inter per imprudenza.

73' - Dimaeco attacca il fondo e va il cross, poi chiede timidamente un calcio di rigore per un presunto tocco di mano in area: Bonacina lascia correre, il VAR non interviene.

80' - L'Inter raddoppia con Mkhitaryan che da pochi passi appoggia in rete il cross al bacio di Lautaro. Breve check tra Bonacina e il VAR per la posizione di partenza dell'argentino: Troilo lo tiene in gioco, il gol viene convalidato. L'armeno è invece dietro la linea della palla.

85' - Il Parma accorca le distanze con Elphege, ma Bonacina stoppa tutto per il fuorigioco di Almqvist. Decisione corretta: l'esterno del Parma è oltre la linea.

90' - Frattesi si inserisce sul cross di Dimarco e calcia in porta, Suzuki silascia scappare il pallone che però non varca completamente la linea per questione di centimetri: la Goal Line Technology non suona, Bonacina fa proseguire.