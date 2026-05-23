È Kevin Bonacina l'arbitro designato per dirigere Bologna-Inter, gara valida per l'ultima giornata della Serie A 2025-26. Il fischietto della sezione di Bergamo ha come assistenti Gilberto Laghezza e Andrea Zezza, con Matteo Marcenaro nelle vesti di quarto ufficiale. Nella sala VAR di Lissone ci sono Ivan Pezzuto e Niccolò Baroni. Il direttore di gara conduce il match senza troppi problemi, estraendo solo due cartellini gialli. Nessuna grossa svista da segnalare.

I principali episodi da moviola di Bologna-Inter 3-3

13' - Rowe entra in area e punta Bisseck, perfetto nell'intervento in scivolata sul pallone: tackle pulito, l'inglese non protesta e Bonacina (giustamente) non fischia.

22' - Lucumì si fa anticipare da Lautaro fuori area e colpisce il piede destro dell'argentino: Bonacina fischia un fallo corretto. Dal calcio di punizione diretto arriva il gol dell'1-0 dell'Inter con Dimarco.

36' - Sucic perde un pallone velenoso su pressing di Freuler, poi lo trattiene per bloccare la ripartenza: poteva starci il giallo, Bonacina si limita a fischiare il fallo.

40' - Lautaro entra in ritardo su Freuler in scivolata, senza affondare il tackle in maniera cattiva: scatta un meritato giallo.

56' - Carlos Augusto prova il tiro in porta da posizione defilata, Pobega sporca la traiettoria: Bonacina non vede la deviazione e assegna rimessa dal fondo per il Bologna. Decisione sbagliata.

77' - Mkhitaryan scarica male una palla corta e aziona Ferguson, interrompendo poi un'azione potenzialmente pericolosa con un fallo tattico: ammonizione sacrosanta.