È Kevin Bonacina l'arbitro designato per dirigere Bologna-Inter, gara valida per l'ultima giornata della Serie A 2025-26. Il fischietto della sezione di Bergamo ha come assistenti Gilberto Laghezza e Andrea Zezza, con Matteo Marcenaro nelle vesti di quarto ufficiale. Nella sala VAR di Lissone ci sono Ivan Pezzuto e Niccolò Baroni. Il direttore di gara conduce il match senza troppi problemi, estraendo solo due cartellini gialli. Nessuna grossa svista da segnalare. 

I principali episodi da moviola di Bologna-Inter 3-3 

13' - Rowe entra in area e punta Bisseck, perfetto nell'intervento in scivolata sul pallone: tackle pulito, l'inglese non protesta e Bonacina (giustamente) non fischia. 

22' - Lucumì si fa anticipare da Lautaro fuori area e colpisce il piede destro dell'argentino: Bonacina fischia un fallo corretto. Dal calcio di punizione diretto arriva il gol dell'1-0 dell'Inter con Dimarco. 

36' - Sucic perde un pallone velenoso su pressing di Freuler, poi lo trattiene per bloccare la ripartenza: poteva starci il giallo, Bonacina si limita a fischiare il fallo. 

40' - Lautaro entra in ritardo su Freuler in scivolata, senza affondare il tackle in maniera cattiva: scatta un meritato giallo. 

56' - Carlos Augusto prova il tiro in porta da posizione defilata, Pobega sporca la traiettoria: Bonacina non vede la deviazione e assegna rimessa dal fondo per il Bologna. Decisione sbagliata. 

77' - Mkhitaryan scarica male una palla corta e aziona Ferguson, interrompendo poi un'azione potenzialmente pericolosa con un fallo tattico: ammonizione sacrosanta. 

Sezione: Moviola / Data: Sab 23 maggio 2026 alle 21:30
Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
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Stefano Bertocchi
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Stefano Bertocchi
Da sempre a contatto con l’Inter per ‘colpa’ dei dribbling di Ronaldo. Giornalista pubblicista dal 2019, racconta la prima squadra e il mondo nerazzurro con le dita su una tastiera. Non rinuncia alla bellezza di San Siro e al fascino delle trasferte.