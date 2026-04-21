È Simone Sozza l'arbitro designato per dirigere Inter-Como, semifinale di ritorno di Coppa Italia. Il fischietto della sezione di Seregno ha come assistenti Berti e Cecconi, con Marcenaro nelle vesti di quarto ufficiale. In sala VAR c'è invece Doveri, coadiuvato da La Penna. Pochi fischi e un solo giallo estratto per Sozza, che lascia correre tanti contatti al limite con un metro di giudizio permissivo. Giuste le letture negli episodi più delicati.

19' - Bonny difende palla e sfiora con la mano la faccia di Van der Brempt che cade poi a terra con troppa facilità: Sozza assegna un fallo a favore del Como, ma il fischio era evitabile.

20' - Douvikas ingaggia il duello con Acerbi, poi entrambi vanno a terra: Sozza concede punizione per l'Inter. Decisione corretta: a inizio azione è il greco a cominicare la trattenuta, che poi diventa reciproca.

26' - Altro scontro Acerbi-Douvikas, stavolta nell'area dell'Inter: la trattenuta è reciproca anche in questo caso, Sozza fa bene a lasciar correre.

40' - Calhanoglu scarica palla al limite dell'area e viene steso dalla scivolata di Perrone in posizione invitante: Sozza lascia correre e concede un vantaggio che però alla fine, con il cross fuori misura di Luis Henrique, non si concretizza.

60' - Sucic calcia verso la porta e viene murato dalla difesa del Como: breve check tra Sozza il VAR per eventuali tocchi di mano in area che non ci sono. Si va avanti.

68' - L'Inter trova la rete del 2-1 con il tiro deviato di Calhanoglu che spiazza Butez. Nell'azione Bonny resta a terra in posizione di fuorigioco (passivo e senza movimenti, non impatta sull'azione e sulla visuale del portiere) dopo uno scontro di gioco precedente: Sozza e la squadra arbitrale convalidano la rete senza dubbi.

73' - Barella chiede un calcio di rigore per un tocco di mano in area di Perrone, ma Sozza (che è vicino all'azione) lascia correre con sicurezza: il tocco di mano c'è, il braccio destro è leggermente staccato dal corpo ma non va ad aumentarne il volume e non va verso il pallone. La distanza è inoltre ravvicinata. Giusto non concedere il penalty.

81' - L'Inter si lancia in contropiede pericoloso sulla destra, Sozza blocca tutto a fine azione per fuorigioco di Bisseck al momento del passaggio di Diouf: decisione sbagliata.

94' - Thuram nasconde la palla e prende tempo, Perrone lo stende con un fallo di stizza: Sozza estrae dal taschino il primo ed unico giallo del match.