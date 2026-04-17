Per la gara della 34^ giornata di Serie A tra Inter e Cagliari è stato designato l'arbitro Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido, assistito da Rossi e Cavallina, con Bonacina quarto uomo. In sala VAR sono operativi Francesco Meraviglia e Marco Di Bello come assistente. Nella prima frazione, la direzione di Marchetti non è così precisa. In alcune circostanze fa correre, in altre fischia. Errore abbastanza lampante al minuto 27, quando viene fischiato un fallo a Dimarco su Sulemana a centrocampo: l'Inter protesta a ragion veduta perché non c'è il fallo dell'esterno nerazzurro. Un po' troppe le imprecisioni nei gialli mancanti, come quelli non comminati a Mina nel secondo tempo. Gestione più agevole dopo il doppio vantaggio interista.

Gli episodi più rilevanti da moviola:

6' Entrata in ritardo di Mkhitaryan nei confronti di Borrelli: l'arbitro fa correttamente proseguire l'azione.

20' Pestone di Sulemana nei confronti di Pio Esposito: Marchetti non fischia sbagliando perché il tocco era netto.

22' Ottima gestione palla di Palestra che esce da una situazione di pressing e viene colpito fallosamente da Dimarco.

23' Il primo giallo della partita è per Sebastiano Esposito, che colpisce in ritardo Mkhitaryan in situazione di ripartenza nerazzurra.

25' Salta in netto ritardo Borrelli: l'impatto con De Vrij è falloso e il giallo di sta tutto.

27' Fischiato un fallo inesistente di Dimarco su Sulemana. Il giocatore dell'Inter si era fermato prima dell'impatto e le proteste nerazzurre sono giustificate.

40' Borrelli rischia un po' il secondo giallo nell'entrata su De Vrij. Impatto deciso, ma non troppo violento per l'attaccante del Cagliari che era già ammonito.

51' Intervento duro e in ritardo di Mina su Thuram: Marchetti fa proseguire per la norma del vantaggio, ma si dimentica di sventolare il giallo al termine dell'azione.

59' Ancora Mina a trattenere Thuram: manca anche qui il giallo per il difensore del Cagliari.

82' Barella protesta ma lui e Dumfries commettono fallo nei confronti di Palestra.