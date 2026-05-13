Per dirigere la finale di Coppa Italia Frecciarossa tra Lazio e Inter l'AIA si affida a Marco Guida. L'arbitro della sezione di Torre Annunziata ha come assistenti Alassio e Baccini, con Luca Zufferli nelle vesti di quarto uomo. Per la sala VAR chiamato l'esperto Paolo Mazzoleni. Nel complesso, prestazione positiva per il direttore di gara che al netto di qualche imprecisione vede bene nei casi più importanti e gestisce anche il momento finale di nervosismo. L'unico dubbio il corner da cui nasce il vantaggio nerazzurro: l'ultimo tocco sembra nerazzurro.

A seguire gli episodi da moviola significativi.

6' - Subito cartellino giallo per Bisseck, che travolge Noslin a centrocampo scivolando, senza cattiveria. Il contatto però è duro e Guida punisce la pericolosità. Corretto.

14' - Dumfries e Tavares si contendono un pallone che termina sul fondo. L'assistente Alassio assegna il corner, da cui nasce l'autogol di Marusic. Ma non c'è certezza che l'ultimo a toccare sia stato il terzino laziale, anzi la sensazione è che sia il nerazzurro a farlo.

16' - Secondo cartellino giallo per l'Inter: stavolta Guida lo sventola verso Bastoni, che aggancia sulla trequarti Zaccagni dopo essere stato dribblato verso l'interno. Decisione legittima, che chiarisce il metro arbitrale.

21' - Taylor prolunga il pallone verso Noslin e Barella lo colpisce in ritardo. L'arbitro dà il vantaggio, poi assegna punizione alla Lazio senza estrarre stavolta il cartellino.

25' - Altra discussione su un corner per l'Inter, che Guida assegna ma poi si fa convincere da Alassio che indica rimessa dal fondo. Le immagini non aiutano a capire, l'arbitro ammette di aver visto male.

32' - Su un retropassaggio Akanji scivola e Isaksen si fionda sul pallone, ma lo svizzero gli fa da ostacolo, si rialza e prosegue l'azione. Forse sarebbe stato corretto fischiare fallo per il danese.

37' - Prima ammonizione per la Lazio: Gila va duro su Thuram, andando prima sul pallone ma abbattendo il francese. Guida gli spiega che ha "portato via tutto" giustificando la propria decisione.

45' - Proteste laziali quando Isaksen punta in velocità Bastoni che però lo contrasta fisicamente e gli toglie il pallone. Il danese si accascia a terra tenendosi il volto perché il difensore si aiuta con la mano, ma non abbastanza per un fallo.

53' - Anticipo secco di Dumfries su Tavares e sul tocco dell'olandese si avventa Thuram. Motta lo anticipa, ma il francese è in fuorigioco. Giusta chiamata di Baccini.

58' - Basic attacca Bastoni in area e va a sbattergli addosso, l'azione prosegue con un tiro fuori di pochissimo di Noslin. Basic protesta chiedendo un rigore, ma per Guida (giustamente) non c'è assolutamente nulla.

60' - Meriterebbe un cartellino giallo, in linea con il metro della serata, Zaccagni che colpisce alla caviglia Zielinski a centrocampo. L'arbitro si limita a fischiare fallo.

67' - Non brilla per sportività Gila, che simula una manata al volto da Lautaro quando invece viene chiaramente colpito al petto. Guida 'abbocca' e assegna la punizione alla Lazio.

75' - Regolare la posizione di Dia sul lancio di Lazzari, con intervento decisivo di Martinez che salva la sua porta. Bravo Alassio a non segnalare nulla.

84' - Momento di tensione in campo: Brutta entrata di Pedro su Dimarco che non la prende bene e va dallo spagnolo a muso duro, poi si scatena un parapiglia che vede parecchi giocatori coinvolti. Guida alla fine ammonisce Pedro, Zaccagni e Dimarco ripristinando la calma.