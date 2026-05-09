Per dirigere la sfida della terzultima giornata di Serie A, tra Lazio e Inter, è stato designato l'arbitro Abisso. Gli assistenti sono Fontani e Biffi, il IV uomo ufficiale è Sacchi. Al VAR c'è Meraviglia, coadiuvato dall'assistente VAR Massa. Nel corso della prima frazione Abisso ferma il gioco in qualche occasione, i ritmi non sono alti e si gioca sulle fiammate dei nerazzurri, che dominano senza accontentarsi. Nessun ammonito al termine dei primi 45' e una piccola imprecisione del guardalinee per un angolo non assegnato all'Inter.

Al 58' Romagnoli viene correttamente espulso dopo on field review per entrata brutta (punto di contatto alto) su Bonny. Dopo il tris interista la gara scorre via senza troppi patemi per Abisso, che dirige senza problemi.

Gli episodi più rilevanti:

11' Scivolata di Rovella ai danni di Diouf: il centrocampista della Lazio prende la palla e Abisso è lì vicino e fa giustamente proseguire.

19' Il tiro di Thuram colpisce il braccio di Gila che è aderente al corpo e non c'è punibilità.

30' Thuram anticipa Cancellieri, che interviene pochissimo tempo dopo in ritardo. Corretto il fischio e la conseguente punizione per l'Inter.

40' Progressione di Bissesk sul settore destro del campo: duello con Pellegrini che finisce con la palla a fondo campo. Ma c'era angolo e viene invece segnata la rimessa dal fondo. Errore del guardalinee.

48' Primo giallo della gara comminato a Pellegrini, che entra in scivolata su Bisseck. Intervento in pieno ritardo e giallo corretto.

58' Romagnoli viene ammonito inizialmente per un fallaccio su Bonny: il punto d'impatto è alto. Abisso va a rivedere l'episodio al VAR ed espelle il difensore.

85' Un po' eccessivo il giallo estratto a Mkhitaryan dopo l'intervento su Noslin.