In occasione della 2ª giornata di questa edizione del campionato di Serie A, l'Inter, vittoriosa all'esordio stagionale contro il Monza, vola in Sardegna e fa visita al Cagliari, reduce a sua volta dal vittorioso esordio sul campo del Parma nel corso della giornata inaugurale del torneo. A dirigere l'incontro è Micheal Fabbri della sezione arbitrale di Ravenna (168ª partita diretta in massima serie per lui, n.d.r.). Il fischietto romagnolo è assistito dagli assistenti Vecchi e Ceccon, oltreché da La Penna nel ruolo di IV Uomo e da Aureliano (VAR) e Paterna (AVAR). Direzione senza particolari patemi da parte del ravennate, aiutatato anche da una partita relativamente agevole da leggere. A parte qualche imprecisione, prestazione solida per lui. A questo proposito, sono di seguito riportati i principali episodi arbitrali del match.

9' - L'Inter apre le marcature col tiro da fuori area di Calhanoglu che sorprende Caprile e si infila nell'angolino: nessun elemento arbitrale da analizzare.

14' - Il primo giallo della partita lo raccoglie Akanji, reo di aver trattenuto vistosamente Maldini a centrocampo. Ammonizione ineccepibile!

27' - Pio Esposito prende posizione su Deiola girandosi sul piede perno e innescando l'inserimento in area di Barella. Nel confronto con il capitano sardo, il numero 94 interista prende il sopravvento sul centrocampista avversario in maniera molto fisica ma senza commettere alcuna irregolarità.

29' - Cross di Bastoni per Pio Esposito appostato a centro area ma braccato dalla morsa di Obert e Rodriguez. Nel corso del contatto ravvicinato tra il bomber interista e i centrali sardi il pallone carambola in maniera fortuita sul braccio - in posizione congrua - di Obert. Fa bene Fabbri a non sanzionare il tocco.

33' - Mendy strattona vistosamente Calhanoglu ai limiti dell'area interista e Fabbri fischia correttamente a favore del turco.

44' - Recupero prodigioso di Bastoni che interviene in scivolata a ridosso della propria area sdradicando il pallone dai piedi di Romano lanciato a rete!

46' - Errore di Fabbri che non ravvede un netto pestone di Adopo ai danni di Calhanoglu, rimasto dolorante e obbligato ad uscire temporaneamente dal campo.

55' - Pio Esposito prende il tempo a Deiola, salta il capitano del Cagliari e viene steso dal centrocampista isolano: giallo inevitabile! Non ci sono gli estremi per il rosso vista la considerevole distanza dalla porta e la direzione dell'azione.

64' - Lautaro Martinez lamenta un tocco di mano in area di Obert a seguito di un aggancio volante del capitano interista: pallone sul petto del giocatore cagliaritano e pallone che finisce in rimessa laterale.

87' - Intervento in scivolata di Kevin Carlos ai danni di Stones a palla ampiamente scaricata e giallo sventolato allo spagnolo.