Le indiscrezioni dei giorni scorsi trovano conferma: Mike Aidoo lascia l'Inter. Stamattina il comunicato ufficiale del club nerazzurro:

"MILANO - FC Internazionale Milano comunica la cessione di Mike Aidoo alla Pergolettese. Il difensore classe 2005 si trasferisce a titolo temporaneo".

Sezione: Mercato / Data: Sab 09 agosto 2025 alle 12:15
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
