Pareggio agrodolce per l'Inter U23 ad Arzignano, dopo che i nerazzurri erano passati in vantaggio con Spinaccé. I padroni di casa hanno trovato il pari nei primi istanti di ripresa con Mattioli, e poi sono rimasti in 10. Nonostante ciò, l'Inter non ha trovato il vantaggio nel finale. Ecco le pagelle della gara.

MELGRATI 6.5 Incolpevole sul gol, guadagna mezzo voto per il miracolo su Toniolo nei primi minuti. Per il resto non viene quasi mai impegnato.

RE CECCONI 6.5 - Bella partita per lui, che riesce a incidere in entrambe le fasi. Puntuale in difesa, propositivo in fase di costruzione: bravo. Dal 78' CINQUEGRANO S.V.

STANTE 6 - Mai realmente attaccato, prestazione ordinata e precisa. In questo ruolo di centrale dei tre di difesa convince ancora.

ALEXIOU 6 - Nel primo tempo è bravo in diverse occasioni a farsi vedere e spingere, poi cala, complice la stanchezza 

KAMATE' 6 - In questo ruolo è chiamato spesso a sacrificarsi, partendo poi da lontano in fase di possesso. Sicuramente non è facile per lui incidere sulla partita tanto quanto riesce a fare di solito in posizioni più avanzate o centrali. Bravo a trovare il cross per Spinaccé, che avrebbe potuto risolvere la partita.

FIORDILINO 5.5 - Ancora al di sotto delle sue potenzialità. Manca soprattutto dal punto di vista dell'intensità, visto che dovrebbe farsi faro della squadra.

BOVO 6 - Partita senza grandi acuti. Diligente sì, ma poco intraprendente. Avrebbe potuto fare qualcosa in più. Dal 63' BERENBRUCH 5.5 - Inizia in sordina, poi cresce con il passare dei minuti. La sensazione è che non abbia ancora lo smalto dei giorni migliori.

TOPALOVIC 6.5 - Non tocca tantissimi palloni, ma è comunque protagonista con un bell'assist e tanta qualità: quella, per lui, non manca mai. Dal 78' KACZMARSKI S.V.

COCCHI 5.5 - Non è sicuramente la sua miglior partita con la maglia nerazzurra. Arriva al cross con frequenza, ma spesso non riesce a essere preciso. Dall'86' ZOUIN S.V.

LAVELLI 6 - Parte bene, poi si spegne con il passare dei minuti. Bravo soprattutto a farsi trovare come punto di riferimento per agevolare la manovra, deve crescere in area di rigore. Dal 63' ZUBEREK 5.5 - Anche lui, come Lavelli, lavora bene di sponda. Però sotto porta è troppo macchinoso, avrebbe dovuto fare meglio quando si è presentato in area di rigore con il possibile match point.

SPINACCE' 6.5 - Uno dei migliori dei nerazzurri. Il gol è davvero bello, nel secondo tempo sfiora la doppietta di testa. Perde mezzo voto per l'ingenuità sul rigore causato: questa volta è stato graziato da Mattioli, ma sarebbe potuto essere un errore decisivo.

Mister Stefano VECCHI 6 - La squadra è stanca e una settimana intera di riposo può solo far bene: questo va sicuramente considerato nel giudizio. In ogni caso oggi la sua Inter U23 è stata ancora una volta troppo leggera nei momenti clou. Nel finale il gol non è arrivato, ma sicuramente non è dipeso da lui: ha schierato praticamente tutti i giocatori offensivi a disposizione.

Sezione: Inter U23 / Data: Dom 07 dicembre 2025 alle 15:00
Autore: Alessandro Savoldi
