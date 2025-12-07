Pareggio agrodolce per l'Inter U23 ad Arzignano, dopo che i nerazzurri erano passati in vantaggio con Spinaccé. I padroni di casa hanno trovato il pari nei primi istanti di ripresa con Mattioli, e poi sono rimasti in 10. Nonostante ciò, l'Inter non ha trovato il vantaggio nel finale. Ecco le pagelle della gara.

MELGRATI 6.5 - Incolpevole sul gol, guadagna mezzo voto per il miracolo su Toniolo nei primi minuti. Per il resto non viene quasi mai impegnato.

RE CECCONI 6.5 - Bella partita per lui, che riesce a incidere in entrambe le fasi. Puntuale in difesa, propositivo in fase di costruzione: bravo. Dal 78' CINQUEGRANO S.V.

STANTE 6 - Mai realmente attaccato, prestazione ordinata e precisa. In questo ruolo di centrale dei tre di difesa convince ancora.

ALEXIOU 6 - Nel primo tempo è bravo in diverse occasioni a farsi vedere e spingere, poi cala, complice la stanchezza

KAMATE' 6 - In questo ruolo è chiamato spesso a sacrificarsi, partendo poi da lontano in fase di possesso. Sicuramente non è facile per lui incidere sulla partita tanto quanto riesce a fare di solito in posizioni più avanzate o centrali. Bravo a trovare il cross per Spinaccé, che avrebbe potuto risolvere la partita.

FIORDILINO 5.5 - Ancora al di sotto delle sue potenzialità. Manca soprattutto dal punto di vista dell'intensità, visto che dovrebbe farsi faro della squadra.

BOVO 6 - Partita senza grandi acuti. Diligente sì, ma poco intraprendente. Avrebbe potuto fare qualcosa in più. Dal 63' BERENBRUCH 5.5 - Inizia in sordina, poi cresce con il passare dei minuti. La sensazione è che non abbia ancora lo smalto dei giorni migliori.

TOPALOVIC 6.5 - Non tocca tantissimi palloni, ma è comunque protagonista con un bell'assist e tanta qualità: quella, per lui, non manca mai. Dal 78' KACZMARSKI S.V.

COCCHI 5.5 - Non è sicuramente la sua miglior partita con la maglia nerazzurra. Arriva al cross con frequenza, ma spesso non riesce a essere preciso. Dall'86' ZOUIN S.V.

LAVELLI 6 - Parte bene, poi si spegne con il passare dei minuti. Bravo soprattutto a farsi trovare come punto di riferimento per agevolare la manovra, deve crescere in area di rigore. Dal 63' ZUBEREK 5.5 - Anche lui, come Lavelli, lavora bene di sponda. Però sotto porta è troppo macchinoso, avrebbe dovuto fare meglio quando si è presentato in area di rigore con il possibile match point.

SPINACCE' 6.5 - Uno dei migliori dei nerazzurri. Il gol è davvero bello, nel secondo tempo sfiora la doppietta di testa. Perde mezzo voto per l'ingenuità sul rigore causato: questa volta è stato graziato da Mattioli, ma sarebbe potuto essere un errore decisivo.

Mister Stefano VECCHI 6 - La squadra è stanca e una settimana intera di riposo può solo far bene: questo va sicuramente considerato nel giudizio. In ogni caso oggi la sua Inter U23 è stata ancora una volta troppo leggera nei momenti clou. Nel finale il gol non è arrivato, ma sicuramente non è dipeso da lui: ha schierato praticamente tutti i giocatori offensivi a disposizione.