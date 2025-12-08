Inter (12.8) e il Liverpool (12.7) sono le prime due squadre per expected goals senza rigori nella UEFA Champions League in corso. Escludendo i rigori, solo il Paris SG (100) ha effettuato più tiri rispetto ai Reds (98) in questo torneo, con l'Inter quarto a 95 (tra loro il Real Madrid con 96). 

