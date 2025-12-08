Doppietta contro il Pisa e gol contro il Como. Lautaro Martinez ha risposto così alle parole di chi ancora lo critica e lo mette in discussione. Il Toro si è ripreso l'Inter e domani cercherà di guidare tutto il mondo nerazzurro a San Siro contro il Liverpool.

C'è un dato pauroso sul Toro. Il capitano dell'Inter ha segnato in tutte le cinque partite disputate in UEFA Champions League in casa nel 2025 (8 gol).