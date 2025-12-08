Riccardo Trevisani sottolinea uno dei pregi maggiori di Cristian Chivu durante l'intervento di ieri sera a Pressing, mettendo a confronto il tecnico con il collega Cesc Fabregas, affrontato sabato scorso in Inter-Como.

"Chivu non insiste su una cosa se non va bene. Fabregas si è fissato su Morata, che ora starà fermo due mesi, nonostante Douvikas faccia un gol ogni mezz'ora. Chivu mi sembra più bravo a maneggiare i giocatori che ha".