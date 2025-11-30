Non c'era solo lo scout dell'Inter venerdì sugli spalti del Sinigaglia per analizzare da vicino la prova del difensore del Sassuolo Tarik Muharemovic, come vi abbiamo riportato in esclusiva (RILEGGI QUI). Il bosniaco classe 2003 piace a tanti, e a questa lista si è aggiunto nelle ultime ore anche il Bologna: secondo Nicolò Schira, anche il direttore tecnico rossoblu Giovanni Sartori era presente venerdì a Como proprio con l'idea di osservare il centrale, per il quale la Juventus vanta un 50% sulla cessione da parte dei neroverdi.