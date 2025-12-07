Paolo Condò, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha analizzato il 4-0 dell’Inter sul Como, sottolineando come il successo dei nerazzurri abbia un peso specifico molto più alto di quanto dica il punteggio. “Non dimentichiamoci - ha spiegato - che questa era uno scontro diretto, vista la classifica del Como. Finora era proprio questo il piccolo difetto dell’Inter: non aver ancora vinto partite di vertice. Ora quel tassello è stato messo”.

Condò ha poi evidenziato un elemento chiave della gestione Chivu: la capacità, questa volta, di capitalizzare gli episodi. “Come era giusto sottolineare nelle sconfitte che alcuni dettagli avevano rovinato buone prestazioni, oggi bisogna dire che quegli stessi dettagli sono andati a favore dei nerazzurri".

Il giornalista ha anche analizzato l’andamento del match, ricordando come la gara non sia stata a senso unico per tutti i 90 minuti: “Nel primo tempo il divario poteva essere già di due gol, ma l’inizio del secondo era favorevole al Como. È il gol di Thuram che chiude una partita che si stava riaprendo. Questo insegna quanto, in incontri del genere, si cammini sempre sul filo del rasoio: ci sono momenti, vere e proprie sliding doors, che possono cambiare tutto".