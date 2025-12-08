"Le due squadre migliori stanno prendendo velocità". Inizia così l'editoriale di Paolo Condò sul Corriere della Sera che, come ogni lunedì, fotografa la giornata di campionato disputata nel weekend (anche se non ancora terminata).

"Dopo la spettacolare dimostrazione di forza dell’inter, che ha battuto il Como nell’assoluto del match e nel relativo dei suoi momenti chiave, il Napoli ha fatto fuori la Juve con tanti meriti suoi — la leadership di Mctominay, la classe di Neres, la presenza scenica di Hojlund a centro area — e altrettanti demeriti della rivale. Così Conte ha vinto il primo confronto diretto fra i due maestri, il terzo — che è Allegri — porta stasera a Torino la candidatura del Milan a terza punta della lotta scudetto, sempre nella solita logica di una squadra un po’ meno forte, ma anche assai meno impegnata.