Claudio Marchisio sottolinea le qualità dell'Inter parlando dagli studi di Dazn. "Ha la rosa con più qualità in Italia, ma bisogna dar merito a Chivu perché ha ereditato la panchina da Inzaghi che ha fatto molto bene per quattro anni. Si diceva che stavano invecchiando e invece stanno mantenendo identità e qualità. Il Como sta facendo una stagione molto importante, ma sabato si è vista la grande squadra che vince con qualità e personalità".

"Non era semplice, anche se conosce l'ambiente. In un cambio così importante non mi aspettavo un impatto così forte - dice ancora Marchisio parlando di Chivu - Calhanoglu? E' stato bravo nel cambio dal Milan all'Inter. La qualità ce l'ha sempre avuta ma ha aggiunto maturità".